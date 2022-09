Maltempo in Liguria, sabato 24 settembre allerta gialla per temporali

L’arrivo di una perturbazione determinerà, nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Liguria. Arpal ha quindi emesso l’allerta gialla per temporali che interesserà il centro levante (zone B, C, E). L’allerta sarà in vigore dalle 8.00 alle 24.00 di domani, sabato 24 settembre su C, E (levante ed entroterra di levante), dalle ore 8.00 alle 21.00 sulla zona B (settore centrale).

Dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 settembre, la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutta la Liguria annunciando l’arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo Occidentale.

Già tra la notte e la mattinata di domani, sabato 24 settembre, sono attese, sul centro Ponente, le prime piogge legate alle correnti umide meridionali che la precedono. Le precipitazioni, diffuse, interesseranno successivamente tutta la regione, con rovesci e temporali localmente forti e/o organizzati, specie sulle zone di Centro Levante (ma non esclusi anche a Ponente dove è segnalata una bassa probabilità di temporali forti). E’ atteso anche il rinforzo dei venti meridionali a Levante e settentrionali a Ponente e l’aumento del moto ondoso fino a molto mosso. I fenomeni proseguiranno a Levante anche nelle prime ore di domenica 25 settembre, ancora la possibilità di rovesci e temporali anche forti.

Uno sguardo anche alle temperature delle ultime ore: la scorsa notte minima di 3.0 a Pratomollo (Borzonasca, Genova) mentre, nei capoluoghi di provincia, i valori sono stati compresi tra i 12.9 registrati a La Spezia e i 15.9 di Genova Centro Funzionale. Alle ore 12.00 massima di 24.7 a Santuario di Savona.

Ecco, comunque, il dettaglio della previsione contenuta nell'avviso meteorologico emesso questa mattina e disponibile anche in forma grafica e con la simbologia legata ai diversi fenomeni CLICCANDO QUI:

oggi, venerdì 23 settembre nulla da segnalare;

domani, sabato 24 settembre il passaggio di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale porta piogge diffuse moderate, fino a forti su CE, che potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale. Cumulate areali elevate su ACE, significative su BD. Alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCE, bassa su AD. Venti tra moderati e forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, meridionali moderati con locali rinforzi su C e su parte orientale di B. Mare fino a molto mosso.

Domenica 25 settembre permangono condizioni di instabilità sul Levante con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale: bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone CE (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione).

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.