5 segnali che indicano che è ora di prendere un montascale per i tuoi genitori

Rendersi conto che i tuoi genitori, i tuoi nonni o altri tuoi cari stanno invecchiando abbastanza velocemente può essere uno shock per te. Sebbene all'inizio questi segnali possano sembrare piuttosto sottili, per offrire loro una sistemazione sicura, adottare alcune misure come l'installazione di un montascale, per garantire la loro mobilità continua, può essere una decisione sensata, razionale e saggia.

Ma cosa puoi aspettarti di pagare per un nuovo montascale? Ci sono due modelli di base. l primo, e anche più comune, è il montascale dritto, utile se le tue scale sono un senza pianerottoli o curve. Il secondo tipo di montascale è quello curvo, necessario quando i due piani di casa sono uniti da una scala che presenta delle curve.

In entrambi i casi è sicuramente un investimento non di poco conto. Basta fare una ricerca tipo montascale prezzi su un motore di ricerca per capire come non siano strumenti economici. I vantaggi per la sicurezza dei tuoi cari tuttavia compensano pienamente il prezzo.

Vantaggi di avere un montascale

Un montascale per i tuoi genitori consentirà ai tuoi genitori anziani di rimanere autosufficienti e indipendenti. Inoltre, non dovranno limitare o modificare la loro routine quotidiana perché semplicemente non possono salire e scendere le scale in sicurezza. Ma come capirai che i tuoi genitori anziani hanno bisogno di un montascale?

Bene, questo articolo ti fornirà una linea guida definitiva che potrà rispondere a questa domanda.

Il tuo genitore cade mentre sale o scende le scale

Indubbiamente, la caduta è il segno più visibile e uno dei principali che indicano che i tuoi genitori hanno problemi mentre si spostano in sicurezza.

Ricordati sempre che le scale possono provocare incidenti mortali, soprattutto in tenera età e quando si è anziani. Un montascale renderà sicuramente facile per loro spostarsi da un piano all'altro all'interno della loro casa senza soluzione di continuità.

Nel caso dovessi accorgerti che iniziano a perdere più facilmente l’equilibrio, quello è sicuramente un segnale incontrovertibile che la vecchiaia sta avanzando e che dovresti iniziare seriamente una ricerca di montascale per anziani.

I tuoi genitori non vogliono più uscire di casa

A volte, potresti notare che i tuoi genitori non sono più attivi come prima. Semplicemente non vogliono più uscire di casa.

Il motivo potrebbe essere, anche se difficilmente lo ammetteranno ad alta voce, che si sentono piuttosto preoccupati all’idea che non saranno in grado di spostarsi in sicurezza dovendo affrontare delle scale esterne. Ovviamente un montascale permetterà loro di rimanersi attivi fuori casa senza alcun timore.

Quando il medico ti consiglia di installare un montascale

A volte, il medico può consigliarti di installare un montascale a casa tua a seconda delle condizioni di salute dei tuoi genitori.

Se i tuoi genitori hanno gravi problemi di salute tra cui ictus, artrite grave, problemi cardiaci deboli e altri farmaci che influenzano la vista o l'equilibrio, installare un montascale per loro sarà una decisione appropriata.

Quando i tuoi genitori hanno problemi come problemi di mobilità:

Se i tuoi genitori devono affrontare problemi di mobilità a causa di dolori articolari, dolore al ginocchio, rigidità eccessiva o forza delle gambe, salire le scale può essere piuttosto pericoloso per loro.

In questi casi, dovresti assolutamente valutare l’idea di installare un montascale per aiutarli e supportarli.

I tuoi genitori non sono in grado di assumere i loro farmaci regolari

Con l'avanzare dell'età delle persone, la loro salute tende a peggiorare. Quindi devono mantenere un programma regolare per l'assunzione dei farmaci necessari.

Se vuoi assicurarti che non dimentichino o evitino i loro farmaci, installa un montascale in modo che possano scendere e salire facilmente per prendere la medicina giusta al momento giusto senza alcun problema.

Le due cose potrebbero sembrare non collegate ma non immaginereste mai quante medicine si dimenticano solo perché la persona rimanda a sera temendo lo sforzo di salire le scale.