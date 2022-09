Albenga, l'arte di Picasso nella gallery di palazzo San Siro

Executive meeting su Pablo Picasso. L'appuntamento è fissato per sabato 24 settembre alle ore 18,30 presso la gallery di palazzo San Siro nel centro storico di Albenga.

Afferma l'architetto Vercellino: "Questo evento ci rende particolarmente fieri ed è stato possibile realizzarlo grazie alla stretta collaborazione con il titolare di una delle più prestigiose collezioni locali private che comprende nello specifico 'Tete de femme de profile' di Pablo Picasso che verrà presentata sabato 24 settembre".

"Portare artisti di forte spessore permette di aprire le porte alla possibilità di far diventare Albenga e il suo centro storico area di attrazione per gli amanti dell’arte in tutte le sue valenze. Tutte le splendide iniziative svolte in questi ultimi tempi, che vedono come promotori oltre che l’amministrazione del comune di Albenga anche le innumerevoli associazioni sparse su tutto il territorio ingauno e oltre lavorano in questa direzione.Possiamo affermare che tutti noi ci mettiamo in 'gioco' per rilanciare questa nostra stupenda Liguria - conclude - Noi della Gallery di Palazzo San Siro vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa emozionante avventura di Pablo Picasso".