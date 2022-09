Albissola, due appuntamenti dal titolo "Cambiamo il futuro: caccia ai rifiuti marini"

Martedì 27 settembre e domenica 2 ottobre Albissola Marina sarà teatro dell’evento "Cambiamo il futuro: caccia ai rifiuti marini", con interessanti ed originali iniziative gratuite per conoscere e proteggere il nostro mare passando all’azione in prima persona.

Ecco il programma:

Martedì 27 settembre dalle 18.00 alle 19.30 presso il MuDA Centro Esposizioni - Via dell’Oratorio 2, aperitivo con la scienza "Il mare non è una discarica", in compagnia di Simone Bava, biologo marino del Genoa Marine Centre - Stazione Zoologica Anton Dohrn, tramite racconti e immagini, approfondiremo il tema del marine litter dal punto di vista di chi svolge quotidianamente il lavoro di ricercatore in mare. Aperitivo con degustazione a cura dello chef Giorgio Baracco a base di prodotti tipici liguri. La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria e numero chiuso.

Domenica 2 ottobre dalle 9.00 alle 17.30 ritrovo presso sede ANAM, di fianco alla spiaggia della Margonara "Pulizia spiaggia, snorkeling, laboratori": ore 9.00 - 13.00 pulizia della spiaggia, moli e specchio acqueo, libera partecipazione; presentarsi muniti di guanti; ore 9.30 -11.00 eco-snorkeling, prenotazione obbligatoria. Email info@cearivierabeigua.it - cell. 366 6221213 - 327 8818713. Attività a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni in su. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Per partecipare è necessario saper nuotare bene ed avere buona confidenza con l'uso dell'attrezzatura da snorkeling. I partecipanti dovranno essere muniti di propria maschera e boccaglio; ore 15.30 - 17.30 laboratorio scienza in spiaggia libera partecipazione; ore 16.00 -17.00 nuotata ecologica a cura dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Per info cell. 347 7154186.

La partecipazione alle iniziative è gratuita. Ogni partecipante riceverà un piccolo gadget ecologico fino ad esaurimento scorte.

L’evento è realizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con l’Assessorato all’Ambiente del comune di Albissola Marina, nell’ambito del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell’economia circolare. Si ringrazia per la collaborazione e partecipazione: Associazione Nautica Albissola Marina, Assonautica Savona, Genoa Marine Center - Stazione Zoologica Anton Dohrn, Mirage Windsurfing Club, Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. Per informazioni e prenotazioni: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua Tel. 366 6221213 - 327 8818713 Fb Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua web www.cearivierabeigua.it.