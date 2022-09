"Vivo!", il film tutto savonese del regista Alfonso Cioce, sbarca all'Albissola Comics

Sbarcherà al festival del fumetto "Albissola Comics 2022" il film "made in Savona" del regista Alfonso Cioce "Vivo!".

Sabato 24 settembre alle 21, infatti, Pozzo Garitta ad Albissola Marina si trasformerà in un cinema all'aperto per la proiezione, a ingresso gratuito, del secondo cortometraggio del regista prodotto dalla MFL Film e le cui riprese sono state effettuate, per la maggior parte, tra Savona, Albissola Marina, Celle Ligure, Stella e Cairo Montenotte.

Anche il cast parla savonese con Giorgio Scaramuzzino che interpreta il padre del protagonista e Alessandro Campanile, il datore di lavoro di Guido. Al trucco hanno lavorato diversi allievi del Centro Formativo ‘Futura’ di Confartigianato Savona, mentre la colonna sonora, inedita, è stata scritta da Matteo Garbarini e Giovanni Amelotti.

Il lungometraggio racconta la storia di Guido (Matteo Sintucci), giovane uomo di 30 anni cresciuto senza una figura materna insieme alla sorella Teresa (Angela Myftari). In una società caotica e disillusa, che non lascia spazio ai giovani, il protagonista nel gioco di ruolo dal vivo. Ma la monotonia delle giornate verrà stravolta dall’arrivo di Amanda (Carola Santopaolo). Insieme all’amore, Guido troverà anche la sua strada. Vivo! è un film che parla di rinascita, dell’importanza del gioco in età adulta, di amore, di legami familiari spezzati e poi ritrovati.