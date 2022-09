Elezioni, la festa del centrodestra: “Una coalizione unita”

Si chiude la campagna elettorale anche per la coalizione di centrodestra. La location è la stessa scelta dal centrosinistra ieri sera: largo XII ottobre.

“La posta in gioco è importante - dice il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti - Ne deriva la governabilità per il Paese, la capacità di decisione in un momento complesso perché le scelte da fare sono molte e non facili, stabilità del sistema e capacità di riformare un Paese che ha bisogno di stabilità di governo e di maggiore autonomia per gli enti locali”.

“Questa è una coalizione unita - sottolinea Carlo Bagnasco (Forza Italia) - Siamo una grande coalizione fatta di rapporti umani e di amicizia. La buona politica la si fa insieme e con la conoscenza dei territori”.

“Questa piazza, come al solito, mi sembra più piena rispetto a quella di ieri del centrosinistra - aggiunge Edoardo Rixi (Lega) - Questa per noi è una piazza tradizionale: qualche mese fa eravamo qui a chiudere la campagna elettorale di Marco Bucci e anche in quel caso abbiamo vinto”.

“Il tema delle infrastrutture è per noi prioritario - conclude Matte Rosso (Fratelli d’Italia) - In Liguria siamo totalmente isolati. Altrettanto prioritario per noi è il tema della sanità: c’è carenza degli operatori e dobbiamo lavorare sull’assistenza ai nostri operatori sanitari e ai malati”.