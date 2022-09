Morandi, Piccardo (Pd): "Crollo ci insegna l'importanza di investire in prevenzione"

"Ogni volta che si parla della tragedia di Ponte Morandi dobbiamo ricordarci che ci sono 59 imputati a processo e ci sono stati 43 morti, feriti e sfollati. C’è stata e c’è una città ferita da una immane tragedia e da conseguenze economiche devastanti". Interviene così Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione e candidata alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico.



Nei giorni scorsi è ripartito il processo sul crollo del ponte. La sentenza è prevista nel 2024. Piccardo nel suo intervento sottolinea la ferita che ha subito il territorio, difficilmente risanabile nel tempo:



"I fondi economici e i ristori che sono arrivati dal decreto Genova non potranno mai sanare la ferita delle vittime e dei loro cari, non potranno mai ripagare una città intera che ha visto crollare un viadotto autostradale nel 2018. - scrive - Giustizia deve essere fatta, i colpevoli devono pagare.



Non solo: quanto tragicamente accaduto deve insegnarci che è necessario investire in prevenzione, controlli e manutenzione. Che il territorio e le infrastrutture devono essere monitorate costantemente, che nulla può e deve essere lasciato al caso. Mai più".



"In particolare - sottolinea - alla Valpolcevera, che più di altre zone ha patito le conseguenze derivate dal crollo del Morandi, deve essere riservato un occhio di riguardo per il rilancio di un’area fondamentale della città. Ripartenza che deve passare da una visione completa a 360 gradi che tocchi nel concreto la vita quotidiana dei suoi abitanti, delle attività commerciali e delle imprese che lì operano e tanto hanno patito in questi anni. Migliorare la viabilità, i servizi ai cittadini, il trasporto pubblico, la vivibilità del quartiere e completare le opere da tempo incompiute su questo territorio non possono che essere le priorità anche dell’agenda politica".