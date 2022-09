"Disturbi alimentari giovanili", il progetto di Rotary e Rotaract

Mercoledi 22 settembre presso l’Hotel Astigiana di Varazze , Rotariani da tutto il Ponente ligure, dirigenti scolastici e insegnanti dei plessi di Varazze e Arenzano, rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Varazze e dell’Asl savonese, medici specialisti, giornalisti, rotariani in visita e ospiti hanno partecipato alla serata di presentazione del Progetto “Disturbi Alimentari” District Multiclub Distretto Rotary 203 a.r 2022-2023.

Il Rotary Varazze Riviera del Beigua è capofila e promotore di questo importante service al quale parteciperanno i RC Savona, Alassio, Albenga, Imperia, Sanremo e i Rotaract Varazze, Savona, Alassio, Imperia e Sanremo, coinvolgendo quindi un territorio molto ampio e un gran numero di rotariani e rotaractiani.

Elisa Bribò Presidente Rotary Club Varazze Rivera del Beigua ha voluto porre l’accento su quest’ultimo aspetto, il coinvolgimento dei Rotaract è di fondamentale importanza proprio perché il progetto si rivolge ai giovanissimi e chi meglio dei membri dei Rotaract ha la capacità di entrare più facilmente in sintonia con i ragazzi!

“Il tema dei Disturbi Alimentari – ha proseguito la presidente Elisa Bribò - è sicuramente molto attuale soprattutto post pandemia e abbiamo deciso tutti insieme di portarlo nelle scuole primaria e secondaria per cercare di aiutare i nostri ragazzi, grazie all’ausilio della dottoressa Roberta Rota, poiché le scorrette abitudini alimentari e l’insoddisfazione per il corpo sono fattori predisponenti per un Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA). I DCA, tuttavia, sono determinati da un insieme di fattori predisponenti ed elementi scatenanti di difficile identificazione bio-psico-sociale, che possono presentarsi come un insieme di svariate combinazioni a patogenesi multipla.

Non solo formeremo i ragazzi ma anche i docenti per comunicare loro le strategie di riconoscimento di un possibile disturbo alimentare. Più nello specifico, andremo ad aiutare circa 1200 studenti e 180 docenti perché possano conoscere e potenzialmente superare disturbi alimentari che affliggono i nostri giovani, in totale sintonia e collaborazione con Asl, consultori, neuropsichiatria infantile, scuola, famiglie e medici di base. Insieme alla dottoressa Rota, entreranno in gioco anche i nostri soci medici che fisicamente andranno nelle classi e parleranno, ciascuno, di una tematica a loro scelta e attinente alla loro specializzazione.”

Un tema così delicato e di grande impatto ha richiesto quasi un anno di lavoro per poter strutturare e organizzare il service, finalmente si è giunti alla sua presentazione e a ottobre avrà inizio l’attività nelle scuole che verrà sviluppata in prima persona dalla Dr.ssa Roberta Rota, psicopedagogista specializzata in pedagogia clinica counseling e formazione dell’uomo.

La dottoressa Rota stessa ha illustrato ai presenti come si manifestano i disturbi alimentari, quanto siano stati acuiti dalla pandemia e dai modelli che imperversano soprattutto sui social, come sia difficile per i ragazzi prenderne coscienza e chiedere aiuto e come l’unico vero aiuto possa essere dato solo dagli specialisti. Le storie toccanti, che la specialista ha solamente tratteggiato, hanno fatto molto riflettere tutti i partecipanti, dando dimostrazione concreta dell’importanza di prevenire queste problematiche giovanili ben più diffuse di quanto si possa immaginare.