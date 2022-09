Savona, la Croce Bianca inaugura una nuova ambulanza: medaglie alla memoria a Aldo Pastore e Antonio Sordi (FOTO)

Questo pomeriggio in piazza Sisto è stata inaugurata una nuova ambulanza della Croce Bianca di Savona.

Dopo il ricevimento delle consorelle e delle autorità nella sala del comune si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo mezzo, frutto della donazione della Fondazione De Mari e di Silvana Martinetti.

Sono state consegnate due medaglie alla memoria al dottor Aldo Pastore, storico presidente della Croce Bianca morto all'età di 91 anni lo scorso luglio e al milite, autista e consigliere l'avvocato Antonio Sordi, mancato prematuramente a 63 anni.

È stata inoltre consegnata la medaglia per i 50 anni di servizio al milite Franco Arena, per i 25 anni a Cristian Poggio e Rino Lupo, la spilla d'onore per i dipendenti Luca Cagnone e Mario La Terza e per i giovani del servizio civile Roberta Vallone, Asia Ottonello e Pamela Ponticelli.

Sono state inoltre premiate le forze dell'ordine, i SuperEroi e il 118 di Savona.