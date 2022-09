“Loano non solo mare”: il 29 settembre escursione a Cascina Porro

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il 29 settembre è prevista un'escursione a Cascina Porro.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in auto verso Pietra Ligure e poi in direzione Giustenice. Si costeggia il torrente Maremola e poco dopo si svolta nuovamente a sinistra. All’inizio dell’abitato di Giustenice altra svolta a sinistra e si sale verso la chiesa di San Michele ed i ruderi del castello, dietro ai quali si trova un ampio parcheggio.

Dal parcheggio del castello si risale il pendio dapprima con un breve tratto d’asfalto e poi con una sterrata che, fra boschi e slarghi panoramici, con una breve deviazione raggiunge la chiesa di San Martino, semplice e suggestiva, disposta su un panoramico pianoro dominato da un possente albero. Rientrati sulla sterrata si prosegue verso il Cabanun, una bella casella fra le più grandi della zona, e poco dopo si imbocca un sentiero che sale alla Cascina Porro (a 700 metri) dove verrà consumato il pranzo (per il pranzo è necessario prenotarsi presso i vari responsabili di NSM al fine di dare il numero esatto alla Lucanda). Il ritorno avviene con un anello che, con facili sterrate, riporta al parcheggio di Giustenice.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezza e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà E ed un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono: Capigita: Mino Bertone, Mario Chiappero, Gianni Simonato.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all'ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.