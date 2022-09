Adeguamento idraulico del rio Cucco a Varazze. Vicesindaco Piacentini: "Conclusione lavori entro fine novembre"

Entro fine novembre potrebbe riaprire totalmente l'Aurelia a Varazze nei pressi dell'ex campo Pino Ferro allo svincolo con via Nocelli.

Il tratto è attualmente chiuso, con la viabilità che è stata leggermente modificata per consentire i lavori di adeguamento idraulico del rio Cucco all'interno dell'area della T1.

"Siamo in attesa dello spostamento di un tubo che verosimilmente avverrà appena ci sarà la disponibilità degli operai, perché questi spostamenti devono essere effettuati dalle aziende fornitrici dei servizi come l'Acquedotto che deve occuparsi dei propri tubi e il Consorzio Depurazione Acque che ha dato la disponibilità dal 15 ottobre per fare il bypass" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini

"Successivamente verrà asfaltato tutto con una maturazione del cemento e poi si potrà riaprire totalmente entro fine novembre l'Aurelia" ha continuato.

Questo intervento è una delle opere a scomputo oneri di urbanizzazione dovuti alla amministrazione dal soggetto attuatore dell'intervento edilizio in corso nel retroporto.