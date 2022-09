Elezioni, Salvini: "Centrodestra in netto vantaggio, grazie"

"Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE". E' Matteo Salvini il primo tra i big a commentare l'andamento delle elezioni, a pochi minuti dalla chiusura delle urne. Secondo i primi exit poll il centrodestra sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 41 e il 45%, la Lega sarebbe tra l'8,5 e il 12%.

ll leader della Lega - riporta l'Ansa - è arrivato intorno alle 23 nella sede milanese del partito in via Bellerio per seguire i risultati elettorali. Con lui anche i senatori Edoardo Rixi e Massimiliano Romeo.