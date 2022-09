Cucciolata di nove lupi in Liguria

Nove cuccioli di lupo che trotterellano al seguito dell'adulto. Una buona notizia, a maggior ragione, come ricorda l'autore della registrazione, il fotografo naturalista Ugo De Cresi dopo la notizia dei cinque cuccioli morti sui binari giovedì scorso. Una buona notizia per la biodiversità in Liguria, anche perché i lupi tengono sotto controllo le specie invasive come caprioli e cinghiali che tanto hanno riempito le cronache di questa estate, invece che avvicinarsi agli stabilimenti umani.

L'autore delle riprese mantiene il riserbo sul luogo delle riprese per tutelare i cuccioli, e aggiunge speranzoso: "Questi nove cuccioli daranno vita ad almeno un nucleo in più che dovrà trovare spazio in un nuovo territorio, ma sarà ampio il fenomeno della dispersione con almeno il 50% che partirà per avventurarsi in terre lontane in cerca di una compagna per la creazione di un nuovo branco".

(video di Ugo De Cresi, foto screenshot dal video)