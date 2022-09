Calice, auto sbanda in via Dante: una persona al pronto soccorso in codice giallo

Intervento dei soccorritori nel cuore della mattinata, poco prima delle 10.30, a Calice Ligure in via Dante Alighieri per un'auto finita fuori strada per cause non ben chiarite.

Sul posto non solo i militi della Croce Bianca calicese, supportati dal personale dell'automedica, e una squadra dei Vigili del fuoco finalesi per aiutare la giovane alla guida della vettura a uscirne.

La ragazza è stata liberata senza particolari difficoltà e poi ricoverata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per alcuni lievi traumi riportati.