"Caccia ai Tesori Arancioni": anche a Toirano l'evento organizzato dal Touring Club Italiano

Si terrà domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 10.00, con ritrovo in Piazza San Martino, davanti alla omonima chiesa parrocchiale, a Toirano, una delle cento “Cacce ai Tesori Arancioni” promosse e organizzate dal Touring Club Italiano con lo scopo di far conoscere e valorizzare i rispettivi borghi dell’entroterra nazionale che possono ad oggi fregiarsi del prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale della Bandiera Arancione.

Attraverso un suggestivo percorso a tappe con indizi che si svilupperà all’interno del borgo medievale e che condurrà le squadre di partecipanti a scoprirne i non pochi tesori (mestieri antichi, tradizioni e curiosità, monumenti, personaggi storici rappresentativi, tipicità gastronomiche), Toirano sarà quindi tra le cento piccole località d’eccellenza ad ospitare quella che è stata definita, e che è indubbiamente, la più grande caccia al tesoro in contemporanea che si svolga in Italia.