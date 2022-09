Elezioni, delude la Lega, il neoeletto Rixi: "Nei prossimi cinque anni mettiamo al centro le richieste del territorio"

La Lega parlerà questo pomeriggio alla conferenza stampa convocata alle 14.30 nella sede di via Macaggi, dove i leader locali faranno il punto sul deludente risultato. Il carroccio è andato ben al di sotto rispetto alle aspettative, non riuscendo a raggiungere il 10%.



In Liguria sono due gli eletti per la Lega: la senatrice Stefania Pucciarelli e il parlamentare Edoardo Rixi, che con un post su Facebook ha ringraziato gli elettori.



"Ringrazio, uno per uno, - scrive - i quasi 100mila elettori di centrodestra che hanno votato il mio nome nel collegio più a Ponente della Liguria assegnandomi oltre il 50% delle preferenze. Un collegio in cui la Lega con l’11,5% ha ottenuto un risultato al di sopra della media nazionale e regionale. Ora ci aspettano 5 anni di governo di centrodestra con cui mettere al centro le richieste del territorio. Un ringraziamento di cuore a decine di amici, militanti, sostenitori e volontari che si sono dati da fare per sostenere la Lega in una campagna elettorale estiva fuori dal comune".