Elezioni, il neo eletto al Senato Luca Pirondini: "Per il M5S il risultato più importante della storia"

Nonostante l'elezione ormai certa questa mattina il neo senatore Luca Pirondini siede diligentemente tra i banchi dell'opposizione a seguire la commissione a palazzo Tursi sull'illustrazione delle proposte per il collegamento tra l’Aeroporto ed Erzelli.

A pochi mesi dalla riconferma dell'incarico di consigliere comunale d'opposizione, Pirondini è quindi pronto a una nuova avventura in parlamento.

“Aspetto l'ufficialità, - dichiara a La Voce di Genova - ma i dati sembrerebbero confermare la mia elezione, per me è un grande onore, una cosa per nulla scontata fino a due mesi fa, però ci ho provato lo stesso. Ringrazio tutto il mondo del Movimento 5 Stelle che mi ha messo nelle condizioni di poter raggiungere questo risultato incredibile”.

Il Movimento 5 Stelle ha raggiunto una percentuale forse più alta delle aspettative, almeno fino a qualche mese fa. Ha aiutato l'aver tolto l'appoggio al governo Draghi ed essere andati da soli?

“Secondo me è stato utile riprendere a dire le cose con chiarezza, perché purtroppo, fino alla cosiddetta scissione del gruppo di Di Maio il Movimento era un anno che non diceva più cose chiare, e se non dici cose chiare la gente fa fatica a capire chi sei. Da lì in poi, grazie a Giuseppe Conte, che ha fatto una campagna elettorale di livello, la gente ha riconosciuto quello che siamo sempre stati e di conseguenza molte persone ci hanno dato fiducia”.

Luigi Di Maio dopo quasi dieci anni non sarà più in Parlamento. È un po' il simbolo dell'evoluzione del Movimento.

“Sono più interessato a quello che saremo da qua in avanti. Quella è stata una scelta che hanno fatto lui e altre persone che non si è rivelata positiva, secondo me non lo sarebbe stata nemmeno a fronte di un buon risultato politico. Io sono molto contento, credo che questo risultato nazionale del Movimento sia forse il più importante della propria storia, perché arriva dopo anni difficili, era un po' più facile prendere i voti quando non avevamo avuto responsabilità prima. Adesso ne abbiamo avute tante e secondo me è un dato che ci permette di guardare al futuro in modo diverso, con una forza politica che può essere qualcosa di utile in questo paese”.

Il dato chiaro è che ha vinto la destra. C'è un po' di rammarico per non essere andati tutti insieme nella compagine di centrosinistra?