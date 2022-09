Elezioni politiche, il Circolo Pd di Vado Ligure: "Grazie agli elettori che hanno rinnovato la fiducia"

'Il Circolo del Partito Democratico di Vado Ligure ringrazia gli elettori che alle elezioni di domenica 25 settembre hanno rinnovato la fiducia consentendo così al Pd di essere la forza politica che ha raccolto il maggior numero di consensi con poco più di 1000 voti. Il Circolo si rammarica che, come avvenuto in diverse zone d'Italia, la coalizione di centrosinistra, con un distacco di poche decine di voti, non sia riuscita a prevalere sulla coalizione di centrodestra". Così, attraverso una nota stampa, il Circolo del Partito Democratico di Vado Ligure.

"Alle forze politiche uscite vittoriose dal confronto elettorale spetta dunque l'onore e l'onere di guidare il nostro Paese in uno dei momenti storici più delicati e complessi della nostra storia recente - prosegue la nota - A livello nazionale il Partito Democratico sarà all'opposizione; si incaricherà di tutelare le esigenze delle persone e delle categorie più in difficoltà e al tempo stesso presenterà proposte per ridare slancio alla nostra economia e per evitare pericolose manovre all'impianto della nostra architettura costituzionale e ai valori fondanti della nostra Repubblica come l'antifascismo e la piena adesione ai principi dell'Unione Europea".