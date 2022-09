Elezioni politiche, Piana: "Dall’entroterra per la Lega segnali confortanti. Nessun rammarico, lavorato bene sul territorio" (video)

Alessandro Piana, vicepresidente della Regione, in corsa per il Senato per Lega nella quota proporzionale commenta a caldo, nel suo point di Imperia, i primi risultati che provengono dai seggi.

“Analizzando il voto imperiese -dice Piana al nostro giornale - diciamo che dall'entroterra arrivano segnali confortanti perché dicono di una Lega che va dal 15/ 16per cento fino al 25/26/27 per cento. Poi è chiaro che devono ancora arrivare i dati dei centri costieri, dove tendenzialmente, si, scenderà parecchio. È inutile fare i conti sulla provincia di Imperia che è relativamente piccola rispetto al resto della Liguria, dovremmo andare a mediare con quelle che sono le percentuali della Lega in provincia di Savona e soprattutto in provincia di Genova per poter vedere se scatta il seggio al Senato o meno. Oltretutto i Cinque Stelle sembrano in salute rispetto a quelle che erano le previsioni prima del voto. Quindi, rimaniamo ottimisti. Rimane anche il fatto di non aver rammarichi perché abbiamo lavorato bene, i risultati sul territorio lo dicono, più di così non si poteva fare. Siamo contenti perché quando si dà il massimo non c’è mai nulla da recriminare”.

A livello nazionale vi aspettavate di più?

“Oggettivamente a livello nazionale ci aspettavamo molto di più, è chiaro ed evidente che non sappiamo ancora quali sezioni siano state scrutinate e in quali Regioni. Mi risulta che in Lombardia siano stati scrutinati pochissimi seggi, come immagino anche in Veneto. Se così fosse le percentuali potrebbero salire fino a darci un confortevole 10/11 per cento. In questo momento siamo sotto la soglia del 10. Ci sarà da lavorare ma soprattutto da riflettere anche su quelle che saranno le azioni politiche future”, conclude Piana.