Fratelli d’Italia il partito più votato ad Albenga, Crosetto: "Sviluppare idee premia il nostro impegno"

Ad Albenga Fratelli d’Italia è il partito più votato: "Gli albenganesi hanno capito che le idee di Giorgia Meloni, il suo carisma e la sua grinta possono davvero dare una spalla ad una politica che si è fossilizzato e non sviluppa idee", commenta Roberto Crosetto.

"Gli albenganesi possono ora realizzare un sogno: dare una spallata anche qui al centrosinistra dando ancora più forza a Fratelli d'Italia per amministrare la città. Il nostro impegno sarà ancora più determinante e finalmente potremo avere in Giorgia Meloni una interlocutrice diretta per far decollare il nostro territorio", conclude.