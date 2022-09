Elezioni, i primi dati definitivi sugli uninominali: eletti Cavo, Rixi e Berrino

Arrivano i primi dati definitivi per quanto riguarda i collegi uninominali in Liguria: nel collegio 02 alla Camera (Genova: Municipio VII - Ponente) Ilaria Cavo, candidata del centrodestra, è ufficialmente eletta con una percentuale del 37,49%. Segue Katia Piccardo, candidata dem, che si ferma però al 34,30% e quindi non sarà eletta.

Sempre alla Camera, nel collegio 01 (Savona), vince il leghista Edoardo Rixi (50,16%) che dunque sarà eletto in Parlamento. Qui perde la sfida la candidata di centrosinistra Marina Lombardi (25,04%).

Al Senato nel collegio 01 Gianni Berrino della colazione di centrodestra è ufficialmente eletto (44,93%), perde la sfida dunque la candidata di centrosinistra Sandra Zampa (28,51%).

Vediamo le altre sfide ancora aperte nei collegi uninominali in Liguria.

Alla Camera:

Continua il testa a testa nel collegio 03 tra il candidato del centrodestra Sandro Biasotti (35,42%) e il candidato di centrosinistra Luca Pastorino (36,05%).

A Levante, nel collegio 04, il forzista Roberto Bagnasco è avanti (44,51%), sotto il candidato di centrosinistra Daniele Montebello (28,67%).

-------

Al Senato:

Nel collegio 02 avanti il centrodestra con Stefania Pucciarelli al (40%) contro il candidato di centrosinistra Guido Melley al (31,85%).