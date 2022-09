Toti perde due componenti della giunta: “Nuovi assessori entro le prossime due settimane”

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sui risultati delle elezioni politiche. Il risultato di Noi Moderati non è soddisfacente (sotto l’1% a livello nazionale e sopra al 2% in Liguria) e il governatore ammette l’insuccesso.

“I parlamentari che fanno capo alla nostra lista saranno utili al prossimo governo. Mi auguro che la regione sia rappresenta in parlamento - dice Toti - Abbiamo valenti professionalità nella nostra regione.

Per quanto riguarda la lista ringrazio tutti i candidati, sempre disponibili. I miei complimenti a Ilaria Cavo, che ha vinto nel collegio più difficile in assoluto. Un risultato ottimo anche per Marco Scajola. Dispiace per Sandro Biasotti che, per pochi voti non ce l’ha fatta. Sono felice per Gianni Berrino, un mio valente assessore, che va a Roma.

È un voto che non soddisfa sia a livello nazionale che regionale. Si conferma la maledizione delle somme di partiti che non riesce ad entrare nel cuore degli elettori. Questa non è di certo una performance di successo. Certamente avremo un rappresentante in parlamento.

Ovviamente c’è il mio appoggio al nuovo governo che ci auguriamo sia stabile e di lunga durata".

Toti ha anche parlato del futuro della lista che porta il suo nome. Da qui al 2025, anno delle elezioni regionali, bisognerà decidere come trasformare questo soggetto politico:

“C’è una parte di cittadini Liguri che evidentemente si rivolge al centrodestra nelle elezioni amministrative e locali ma quando si tratta di votare alle politiche non è così. La lista Toti e le altre realtà politiche regionali non si sono trasformante in un’entità politica. Dovremo fare dei ragionamenti a riguardo e valutare se trasformare questa lista in una realtà territoriale radicata e non legata al destino di personalismi. Valuteremo se fare un congresso, ci incontreremo tutti insieme per valutare. Non abbiamo fretta anche perché il prossimo obiettivo sono le elezioni regionali del 2025”.

Sulla composizione della nuova giunta regionale Toti ed alleati si prendono alcuni giorni di riflessione:

“Ilaria e Gianni certamente andranno a Roma e bisognerà trovare i sostituti. Ne approfitteremo per un tagliando complessivo della giunta regionale. I prossimi saranno tre anni decisivi che meritano un forte impegno. Cercheremo dunque di rafforzare la qualità della giunta. Nei prossimi giorni ci confronteremo con tutti i segretari dei partiti. Ci siamo presi qualche ora per smaltire i risultati nazionali e, successivamente, decideremo per le varie deleghe. Ci sono deleghe importanti che decideremo come suddividere, posso solo dire che verranno sostituiti solo gli assessori che escono dalla giunta (Cavo e Berrino). Valuteremo se inserire personalità di partito o di area civica. Non escludiamo niente

Abbiamo la volontà di confermare una giunta che continui a fare quello che abbiamo realizzato finora con lo scopo di rafforzare la coalizione. Decideremo tutto nelle prossime due settimane”.