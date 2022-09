Al via la pulizia del Nimbalto e degli altri rii minori a Loano

Hanno come oggetto il Nimbalto e gli altri rii minori di Loano gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico messi in atto dall'amministrazione comunale del sindaco Luca Lettieri.

“Nonostante l'autunno sia iniziato da pochi giorni – notano il primo cittadino loanese e gli assessori Vittorio Burastero e Remo Zaccaria – sulla Liguria si sono già abbattute abbondanti piogge. Per questo bisogna programmare con anticipo interventi di pulizia degli alvei e di rimozione di tutti quegli ostacoli che possono compromettere il regolare deflusso delle acque in caso di precipitazioni particolarmente abbondanti. Negli anni abbiamo assistito a fenomeni molto diversi tra loro, che hanno avuto conseguenze spesso imprevedibili. E' necessario quindi valutare interventi ad ampio raggio, non solo sui corsi d'acqua principali ma anche sui numerosi altri rii secondari”.

Per quanto riguarda il principale torrente cittadino, la ditta La Quercia sas di Bardineto si sta occupando della pulizia dei tratti di alveo compresi tra il ponte di San Sebastiano e la foce e, a monte, dalle Trexende fino alla briglia delle Bulasce, per un totale di un chilometro e 205 metri lineari.

L'importo complessivo dei lavori, la cui durata è di 30 giorni, è pari a circa 42 mila euro.

Sui rii minori, invece, sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria da parte degli operai del Comune.