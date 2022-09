Scontro tra scooter e auto, traffico in tilt in via Stalingrado a Savona. Centauro in codice giallo

Traffico pomeridiano in tilt a Savona, tra Legino e le Fornaci, per un incidente verificatosi intorno alle 17.30 in via Stalingrado all'altezza dello svincolo con via Cilea dove a entrare in collisione sono stati uno scooter di grossa cilindrata e un'auto.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, per decifrare la quale sono giunti sul posto gli agenti della Polstrada, che ha visto avere la peggio al centauro, soccorso dai militi della Croce Oro di Albissola Mare e trasportato in condizioni non gravi per i traumi riportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo (codice giallo).

Gli agenti hanno dovuto anche regolare il traffico, rimasto per diversi minuti paralizzato in entrambe le direzioni non solo in via Salingrado e via Cilea: ripercussioni avutesi anche in corso Vittorio Veneto.