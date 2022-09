Elezioni politiche, ecco la lista dei liguri che andranno a Roma

La legge elettorale prevede che in Liguria siano eletti 15 parlamentari in totale: 10 per la Camera e 5 per il Senato.

LA SITUAZIONE ALLA CAMERA:

I 10 deputati sono stati eletti con sistema misto (4 con sistema uninominale e gli altri 6 con sistema plurinominale).

Per quanto riguarda il sistema uninominale passano il leghista Edoardo Rixi (eletto nel collegio 01 Savona), Ilaria Cavo della lista “Noi Moderati” (nel collegio 02 Genova Municipio VII Ponente), Luca Pastorino appoggiato dalla coalizione di centrosinistra (nel collegio 03 Genova Municipio I Centro Est) ed infine il forzista Roberto Bagnasco (nel collegio 04 La Spezia).

I 6 deputati della parte plurinominale sono la spezzina Maria Grazia Frijia e Matteo Rosso (entrambi da Fratelli d’Italia), il leghista Francesco Bruzzone, i due dem Andrea Orlando e Valentina Ghio ed infine Roberto Traversi tra le fila del Movimento 5 Stelle.

LA SITUAZIONE IN SENATO:

In totale sono 5 i liguri eletti in Senato. 2 con metodo uninominale e altri 3 con sistema plurinominale.

Nel sistema uninominale passano l’assessore regionale e candidato con Fratelli d’Italia Gianni Berrino (eletto nel collegio 01) e la leghista Stefania Pucciarelli (collegio 02).

Gli altri 3 senatori eletti con il metodo plurinominale sono Roberto Menia (Fratelli d’Italia), Lorenzo Basso (Partito Democratico) e Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle).

In conclusione sono 9 gli eletti della coalizione di centrodestra (Rixi, Cavo, Bagnasco, Frijia, Rosso, Bruzzone, Berrino, Menia e Pucciarelli).

Sono invece 4 i parlamentari del centrosinistra: (Pastorino, Orlando, Ghio e Basso).

Infine 2 i parlamentari del M5S eletti (Traversi e Pirondini).