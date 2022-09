Savona, installato nuovo semaforo in Corso Vittorio Veneto. Assessore Parodi: "Diamo una risposta alla sicurezza"

Viene posizionato un nuovo impianto semaforico in corso Vittorio Veneto nel quartiere delle Fornaci a Savona e tra i cittadini scoppia la polemica sui social.

I savonesi hanno puntato il dito vista la presenza del sottopassaggio e che un nuovo semaforo potrebbe creare ulteriori problemi al traffico nella riqualificata zona.

"È previsto nel progetto di restyling e si riesce a dare una risposta legata alla sicurezza - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - il semaforo è proprio in prossimità delle scuole elementari XXV Aprile e di un centro medico e quindi si dà una risposta in una zona trafficata, è più che giustificato. Il sottopassaggio non ha l'abbattimento delle barriere architettoniche".

L'impianto semaforico sarà a chiamata e sarà attivo a breve.