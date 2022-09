Savona, siepi e rami sconfinanti sulle strade comunali e provinciali: il sindaco ordina ai privati di provvedere alla pulizia

Un'ordinanza che obbliga ai proprietari di terreni che confinano con le strade comunali, provinciali e statali, di provvedere il prima possibile alla manutenzione delle siepi.

L'ha firmata nella giornata di oggi il sindaco di Savona Marco Russo dopo una nota di Anas in merito alle piante pericolanti presenti nelle proprietà privata marginali alla strada statale e indirizzata ai comuni della tratta litoranea Arenzano-Savona.

"A seguito di verifiche da parte del personale tecnico dell'azienda, visto il recente taglio dell'erba e alcune potature di essenze lungo i margini della statale, è stata riscontrata la presenza di molteplici essenze, che da terreni privati si protendono sul piano viabile - viene spiegato nella nota di Anas - a tal proposito, in previsione dell'avvento della stagione autunnale, al fine di mitigare la caduta di rami o l'abbattimento di piante sul piano viabile, si chiede ai comuni di voler adottare ogni atto utile sul territorio di propria competenza, provvedendo a manutenere ed abbattere tutte la alberature che si protendono oltre il confine stradale o possono costituire pericolo alla circolazione stradale".

La problematica esposta da Anas interessa quindi anche le strade comunali e provinciali.

"Fortunali ed eventi atmosferici di particolare intensità già negli anni passati hanno provocato diversi movimenti franosi e l'abbattimento di alberature sulle sedi viarie, provocando numerosi disagi alla viabilità, con chiusure o restringimenti, specie delle strade provinciali, costringendo ad interventi urgenti da parte degli enti proprietari e delle Forze dell'Ordine per il ripristino della sicurezza del transito veicolare e pedonale - viene specificato nell'ordinanza - Preso atto, sempre come enunciano le richieste degli Enti proprietari, che tali provvedimenti sarebbero di grande utilità al fine di incrementare i livelli di sicurezza per la circolazione sulla viabilità pubblica con conseguente diminuzione dell'incidentalità, ed eviterebbero, o almeno ridurrebbero, la necessità di effettuare interventi in condizioni di emergenza, con i disagi ed i costi che derivano da tale particolare condizione".

I privati dovranno quindi intervenire in modo da rimuovere restringimenti alla strada che siano intralcio al passaggio e prevenirne danneggiamenti oltre a provvedere alla potatura e l'abbattimento degli alberi pericolanti, che si protendono oltre il confine stradale, che impediscono la visibilità della segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

I proprietari e ai titolari dei terreni dovranno provvedere alla successiva accurata asportazione dal terreno di vegetazione e ramaglie di risulta, in modo tale da evitare intasamenti di cunette e tombinature esistenti.

"I luoghi di intervento e gli eventuali ostacoli generati dallo stoccaggio provvisorio di materiale e sfidi vegetali dovranno essere adeguatamente segnalati in base alle disposizioni del nuovo codice stradale, sia di giorno che di notte, in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità" conclude il sindaco nell'ordinanza comunale.