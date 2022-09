Carcare, il 1° ottobre l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “ParolARTE, omaggio alla Liguria”

Sabato 1 ottobre alle ore 17, presso le sale di Villa Maura a Carcare, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “ParolARTE, omaggio alla Liguria”, da una idea della Drott.ssa Silvia Bottaro dell’Associazione “R.Aiolfi” no profit Savona, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Carcare, del Centro Internazionale “Antinoo” di Roma, del Polo della Fotografia di Genova e dell’Accademia della Poesia di Roma.

“Riprendiamo gli appuntamenti con la cultura e l’arte nella nostra Biblioteca Civica Centro Studi A.G. Barrili, con un evento di importanza rilevante che omaggia la nostra Liguria e la letteratura ad essa dedicata” dice l’Assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne. “Tanti gli artisti che esporranno le loro opere in questa mostra, curata dalla Dott.ssa Silvia Bottaro e Gabriella Gasparini e allestita da Roberto Debenedetti e Alessandro Fieschi. Colgo l’occasione per ringraziare loro e l’associazione Aiolfi per aver portato a Carcare un’iniziativa così originale ed interessante, che ci permette di arricchire preziosamente le proposte culturali della nostra Biblioteca.”

Spiega la Dott.ssa Silvia Bottaro: “L’idea di proporre alla nutrita sezione “Artisti e fotografi” dell’Associazione “R. Aiolfi”, no profit Savona di partecipare alla mostra ParolARTE, omaggio alla Liguria, nasce dal prodromo della rassegna svoltasi, con grande successo, presso l’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata italiana a Praga dove è stata allestita un’importante collettiva fotografica - “Mediterraneo”. Per questa nuova rassegna d’arte contemporanea abbiamo inviato agli Artisti associati “Aiolfi” alcune poesie dedicate alla Liguria, scritte dai Poeti sopra menzionati, e ciò ha suscitato nei vari partecipanti immagini, colori, forme, sculture, ceramiche suggestive, poetiche nello stesso tempo. Si ringraziano tutti gli artisti e fotografi che hanno scelto di esserci perché grazie a loro, con l’illustrazione dei vari versi, si scoprirà la Liguria sotto un nuovo punto di vista, facendocela amare ancor più e riconoscendone le diverse sue Bellezze e caratteristiche. Qualcuno potrà chiedersi da dove derivi la scelta della location per presentare per la prima volta tale esposizione, ovvero Villa Maura a Carcare. La Liguria non è solo costiera. E’ ricca di piccole/grandi valli dell’entroterra con una rilevante storia antica e moderna. Così la Valle Bormida, dove è collocata Carcare, è da sempre stata un retroterra di Savona importante collegata, per esempio, alle Scuole Pie calasanziane ed ai suoi convittori, nomi importanti della letteratura e storia italiana, Sede di questa prima è, perciò, l’antica abitazione dello scrittore Anton Giulio Barrili che è fortemente legato al fatto di aver intrattenuto rapporti con giovani pittori che dal 1860 scelsero Carcare quale centro di elaborazione della nuova pittura di paesaggio, denominando tale loro intento “Scuola dei Grigi”. Seguirà dall’11 novembre al 22 novembre 2022 l’esposizione a Palazzo Nervi a Savona, sede della Provincia di Savona.”

Le opere esposte sono state ispirate liberamente da alcune poesie dedicate alla Liguria dei poeti: Mario Luzi e Angelo Barile, Vincenzo Cardarelli e Alda Merini, Gabriella Gasparini e Fabrizio De Andrè, Giorgio Caproni, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro.

La mostra sarà visitabile fino al 22 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca: Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 10 alle 12, dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle 18. Contatti, tel: 019.518729