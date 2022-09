Stop al centro della rotonda per attaccare adesivi della Samp, pizzicato dal sindaco: prima la lite, poi la pace

In pieno giorno si fermano con il furgone in mezzo alla rotonda vicino al confine con Toirano per imbrattare la segnaletica stradale ma vengono “beccati” dal sindaco che per caso transitava nella zona.

Una storia che ha quasi dell’incredibile ma che è stata interamente documentata dal nuovo impianto di videosorveglianza comunale di Borghetto Santo Spirito che ha permesso anche la rapida identificazione degli autori.

Protagonisti un commerciante genovese di 61 anni, un suo collaboratore, il sindaco borghettino Giancarlo Canepa e le due squadre di calcio del capoluogo ligure: Genoa e Sampdoria.

Che la rivalità tra le tifoserie blucerchiate e rossoblù sia, da sempre, molto accesa è cosa nota, tanto che quando si parla di casi analoghi in altre città il fenomeno viene descritto come “genovesizzazione” del tifo. E in questo caso l’onda lunga dell’eterna rivalità tra i supporter è giunta sino a Borghetto.

Il commerciante genovese, sampdoriano sfegatato e spesso in zona per lavoro, durante uno dei suoi ultimi viaggi in cui era uscito al casello di Borghetto aveva notato che nella rotonda vicino alla Conad, su alcuni cartelli stradali erano comparsi adesivi degli odiati cugini rossoblù. La cosa lo ha infastidito al punto tale che il 20 settembre scorso, di ritorno da un viaggio di lavoro nell’estremo ponente, non ha resistito alla tentazione di lasciare l'autostrada dallo svincolo della località rivierasca per porre rimedio, a suo modo, a quell’insopportabile oltraggio. Ma si sa che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi…

“Stavo transitando nella rotonda - racconta il sindaco Giancarlo Canepa - e vedendo un furgone fermo proprio nel mezzo mi fermai pensando che ci fosse un incidente. Con grande stupore notai un uomo maturo intento ad applicare adesivi della Sampdoria sui cartelli stradali. Naturalmente gli chiesi di smetterla facendogli notare la stupidità ma anche la pericolosità del suo comportamento. Invece di smettere, l'uomo ha dato in escandescenza innescando così un alterco con toni molto accesi che ha coinvolto anche il suo collega che fino a quel momento era rimasto sul furgone”.

L’epilogo mercoledì 28 quando “l’ultras” sampdoriano si è recato in Comune a Borghetto per scusarsi con il sindaco. “L’ho visto sinceramente pentito - prosegue il primo cittadino - ha capito la gravità del suo gesto e che avrebbe potuto avere conseguenze anche drammatiche per gli automobilisti. Mi ha parlato della sua vita personale e del momento delicato che sta vivendo e umanamente sono dispiaciuto per lui. Per questo motivo e per il suo impegno a non commettere nuovamente episodi di questo tipo ho deciso di rinunciare a sporgere querela”.

Il commerciante genovese non si è comunque evitato le sanzioni “meritate” tra cui l’occupazione dell’intersezione stradale e l’imbrattamento.