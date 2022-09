Investimenti finanziari: sempre più risparmiatori giocano in borsa da casa

Il mondo degli investimenti finanziari online continua ad esercitare un enorme fascino sugli italiani: ormai da diverso tempo le piattaforme di trading registrano un costante aumento degli iscritti. Il periodo più duro della pandemia ha costretto le persone a non muoversi e proprio durante quella difficile fase c'è stata una notevole crescita dei risparmiatori che hanno iniziato a giocare in borsa da casa, ma sarebbe sbagliato pensare che il fenomeno sia circoscritto a quell'arco di tempo.

Già tra il 2016 ed il 2017 si sono presentai i primi sintomi di questo boom degli investimenti online: il dato più importante di quegli anni è rappresentato dall'aumento delle piattaforme attive in Italia, il cui numero è cresciuto prima del 10% e poi è praticamente raddoppiato. Dal 2019 il numero dei trader super i due milioni; durante la fase delle restrizioni più dure si è registrata la forte accelerata che ha portato il dato a sei milioni; la crescita continua e oggi le persone che giocano in borsa da casa e operano sui mercati finanziari sono più di otto milioni.

Come cominciare a giocare in borsa da casa

Per iniziare ad investire online è sufficiente avere un computer o uno smartphone, una buona connessione ad internet ed un capitale. Anche i piccoli risparmiatori possono avvicinarsi a questo mondo, visto che per attivare un account di trading sono sufficienti pochi euro: i depositi minimi previsti dai broker, infatti, variano dai 10 ai 250 euro, somme che più o meno tutti possono permettersi.

Per ottenere dei risultati serve però un'adeguata preparazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida che spiega come giocare in Borsa da casa realizzata dagli esperti di Tradingonline.wiki, sito web specializzato nell’ambito della formazione finanziaria che offre consigli e suggerimenti utili per imparare ad investire sui mercati.

La scelta dell'intermediario giusto per i propri investimenti finanziari online

Per poter operare sui mercati c'è bisogno di un intermediario, ovvero di un broker. Oggi i più gettonati sono quelli che permettono di investire sui vari asset tramite strumenti finanziari derivati noti come contratti per differenza o CFD.

Ogni broker presenta le sue caratteristiche, quindi è opportuno fare una attenta valutazione prima di sceglierne uno. Considerando costi, entità del deposito minimo iniziale, qualità della piattaforma, funzionalità e strumenti a disposizione dell'utente, qualità del servizio di assistenza e tipologie di asset negoziabili, gli intermediari più consigliati dagli esperti sono eToro, XTB, Capex.com. LiquidityX, Markets.com e Trade.

Consigli e regole per investire sulle piattaforme

Tutti i broker che abbiamo elencato nel paragrafo precedente sono regolamentati, quindi si tratta di soggetti affidabili. Inoltre, permettono ai loro iscritti di accedere ai mercati finanziari anche tramite app, con una versione della piattaforma ottimizzata per i piccoli schermi dei dispositivi mobile. Dopo aver scelto l'intermediario, prima di investire in borsa il proprio denaro non sarebbe una cattiva idea passare un po' di tempo sul conto demo.

Questa funzionalità permette di operare sullo scenario reale, ma senza correre rischi perché si utilizza un capitale virtuale. In tal modo è possibile accumulare esperienza, prendere confidenza con la piattaforma ed i suoi strumenti, testare le proprie strategie, imparare a gestire l'aspetto emotivo. Studio e pratica sono indispensabili, ma ci sono anche altre regole che possono aiutare a togliersi qualche soddisfazione: seguire una strategia, non puntare più del 5% del capitale su una sola operazione, bisogna sempre impostare o stop loss e non bisogna farsi prendere dalla frenesia di voler recuperare immediatamente un'operazione perdente.