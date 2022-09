E' mancato don Elia Eliseo, era stato parroco a Cairo Montenotte e Lodisio

La notizia si è diffusa nelle ultime ore: è mancato don Elia Eliseo. Aveva 89 anni. Uomo di fede e scienza era stato parroco a Cairo Montenotte (tra gli anni '70 e '80 assieme a don Sandro Rossi e don Angelo Siri) e Lodisio, piccolo borgo situato sul territorio comunale di Piana Crixia.

Laureato e amante di Cartesio, aveva insegnato fisica presso l'Itis di Savona, nonché storia e filosofia al Liceo Calasanzio di Carcare. Il suo ricordo era rimasto vivo nonostante avesse abbandonato la Val Bormida da alcuni anni per trovare sistemazione in una casa di cura ad Acqui Terme.

Amante della montagna era un sacerdote all'avanguardia. La sua principale dote? "Guardare sempre un po' più in là". Durante le funzioni leggeva i brani per intero, non limitandosi ai versetti ordinari. Aveva la capacità di dare sempre un'interpretazione, invitando i fedeli a spulciare con grande attenzione la bibbia.

Scienza, teologia e politica, era uno studioso poliedrico. Nella sua abitazione di Lodisio era facile trovare testi in lingua inglese, francese e tedesca. E' stato socio e sostenitore di Radio Canalicum San Lorenzo inBlu dove teneva una rubrica di cultura religiosa.

I funerali si terranno lunedì mattina alle ore 11 nel Duomo di Acqui Terme. Sarà tumulato nella tomba di famiglia a Canelli.