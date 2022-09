Scontro tra due ralle al porto di Vado: un dipendente in codice giallo con una costola rotta

E' di una frattura a una costola per un dipendente di Reefer Terminal il bilancio di un incidente verificatosi intorno al mezzogiorno di sabato 24 settembre nelle aree portuali di Vado Ligure.

A entrare in collisione, per cause non ben chiarite, sono state due ralle portuali di Reefer e Vado Gateway: immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi dell'uomo che era alla guida del mezzo ribaltatosi dopo l'impatto.

A prestare le prime cure del caso sono stati i militi della Croce Rossa vadese, i quali hanno trasportato al pronto soccorso del San Paolo l'uomo, di circa 50 anni, in codice giallo. Lì gli è stata diagnosticata la frattura.