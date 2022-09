Alassio, una cena benefica organizzata dall'associazione Amici di Padre Hermann (FOTO)

In contrapposizione alla cena con solo donne che l'associazione Amici di Padre Hermann organizza ogni 8 marzo, a fine settembre lo stesso sodalizio ha organizzato la cena "Solo Uomini" sempre a scopo benefico in favore della missione di Padre Hermann in Ruanda e dei bisognosi della città di Alassio.

I commensali ieri sera all'Hotel Toscana di Alassio erano un centinaio che hanno potuto gustare un ricco menu, allietato da balli brasiliani, musica e sorteggio di omaggi.

La cena, organizzata come si è detto dall'Associazione Amici di Padre Herman (presidente Antonello Ghiglione, assieme ad Angelo Baccolo, Loretta Zavaroni e Giusy Benedetto), ha visto la partecipazione del sindaco Marco Melgrati, del presidente della Gesco Igor Colombi, del comandante della Polizia Locale Francesco Parrella, del cantautore Franco Fasano e di tanti altri uomini di Alassio dell'imprenditoria turistica del passato e del presente.