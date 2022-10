Finale, è Massimo Rescigno il nome nuovo per la Giunta Frascherelli: a lui le deleghe a Demanio, Suap, Sport e Ambiente

La voce circolava con insistenza da oltre una settimana nei corridoi del Palazzo di Città di via Pertica a Finale; tuttavia per vederla concretizzata si è dovuto attendere qualche giorno. E così, a fine della stagione estiva come preannunciato dal sindaco, l'investitura formale è giunta alla fine di settembre: Massimo Rescigno è il nuovo assessore della Giunta Frascherelli.

All'ormai ex capogruppo di maggioranza, ruolo che verrà assegnato successivamente come la presidenza della I Commissione di cui Rescigno era presidente, andranno le deleghe a Sport, Attività Produttive, Demanio e Ambiente: "Ringrazio i miei colleghi dell'Amministrazione che mi danno questa grossa opportunità avvenuta per un'occasione non gradevole. Sono consapevole essere una decisione presa e condivisa da parte di tutti e spero di lavorare al meglio in questo anno e mezzo".

Le altre deleghe detenute da Casanova saranno quindi divise tra gli altri componenti della Giunta. L'assessorato a Turismo e Cultura vanno così all'assessore Clara Bricchetto: "Nessuno a Finale riuscirà mai a competere con Claudio come assessore e come persona. Questa scelta mi onora, cercheremo di portare avanti la sua programmazione che ha portato Finale a essere un punto di riferimento turistico e culturale".

Digitalizzazione, Innovazione e Competitività saranno invece le nuove competenze dell'assessore Franco De Sciora.

Proprio gli ambiti d'azione sarebbero state il nodo da sciogliere prima della sua nomina ufficiale, che sembrava vicina già appunto almeno una settimana fa e avvenuta solo stamani con decreto firmato dal primo cittadino Ugo Frascherelli.

"E' inevitabile che l'ingresso di una nuova persona in un assessorato porti a nuovi equilibri, quindi abbiamo preferito aspettare la fine dell'estate" ha spiegato il sindaco Frascherelli, non senza dimenticarsi poi di sottolineare, insieme agli altri membri della Giunta intervenuti, il senso di squadra.

Ricamati con cura certosina gli ultimi fili dell'equilibrio interno, il 57enne finalese doc e conosciuto da tutti come "Mammo" potrà così prendere il posto lasciato dal compianto Claudio Casanova, ricordato dal sindaco in apertura della conferenza stampa di presentazione: "Sapete il rapporto di amicizia prima di tutto che mi legava con Claudio, una persona molto generosa nella presenza quotidiana, difficile da sostituire. E' una mancanza che si fa sentire" ha detto ancora il primo cittadino.