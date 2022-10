Via libera ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale

Con l’approvazione in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, dei bandi della misura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) sono stati messi a disposizione oltre 12.4 milioni di euro per gli investimenti nelle aziende agricole singole e associate e per gli interventi marcatamente ambientali o innovativi.