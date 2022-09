Allerta gialla, pioggia nel savonese: le previsioni per le prossime ore

Alle ore 21 di ieri è scattata l’allerta gialla temporali per le zone di centro Levante (B, C, E). La conclusione è prevista alle 15 di oggi, venerdì 30 settembre.

Attualmente precipitazioni d’intensità moderata, puntualmente forte, interessano le zone interne del genovese e di parte del savonese (nell’ultima ore 35.6 millimetri in un’ora a Isoverde-Campomorone, Genova, 19.2 a Campo Ligure (Genova), 19.0 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona).

Da inizio evento le “punte” massime orarie sono i 51 millimetri della stessa Isoverde (con 25.8 millimetri in 15 minuti e 11.6 in 5) e di Monte Pennello (Genova), seguite dai 43.8 di Crocefieschi Santuario (Genova, 14.8 in 15 minuti), 32.6 di Campo Ligure, 32.4 di Mignanego (Genova). Nelle ultime sei ore da segnalare 160.8 millimetri a Busalla (Genova) e 135 a Mignanego.

Oggi, venerdì 30 settembre, il transito della perturbazione mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale: alta probabilità di fenomeni forti sulle zone BCE, bassa su AD. Venti meridionali fino a moderati in rapida attenuazione. Mare molto mosso in calo da Ponente.

Domani, sabato 1° ottobre, aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso in serata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.