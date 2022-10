Genoa nel segno del 2. Coda e Gudmundsson piegano la Spal per la seconda vittoria di fila

Se la risposta che ci si aspettava era quella di una prova in crescendo rispetto a quanto di buono già visto contro il Modena, cercando soprattutto di raggiungere maggior concretezza, il Genoa da Ferrara risponde più che presente a un campionato quanto mai aperto e, finora, equilibrato.

La seconda vittoria di fila porta la netta firma degli uomini forse più attesi nelle ultime uscite. Quella di Massimo Coda che, con una rete e un assist, si merita la palma del migliore in campo. Ma anche quelle di Strootman, pur forse non ancora in perfetta condizione che però ha dimostrato di essere un lusso in cadetteria, di Aramu, coi suoi guizzi di tecnica, e dell'islandese Gudmundsson alla sua prima marcatura stagionale dopo il rientro anticipato dalla squalifica che lo aveva colpito post Parma.

Una prova di solidità quella dei rossoblù schierati dal tecnico Blessin con un 4-2-3-1 capace di esaltare le caratteristiche dei suoi interpreti più dotati di estro e forza senza fare rimpiangere la presenza del loro capitano e regista Badelj, rimasto ai box per qualche acciacco fisico.

La squadra è parsa decisamente più concreta negli ultimi sedici metri e soprattutto brava nell'interpretazione del match come richiesto dal suo trainer, mordendolo fin dall'inizio. Tant'è che la prima rete arriva già al 19' col bomber che trova la sua prima rete su azione in maglia genoana con un diagonale potente deviato non a sufficienza da un difensore avversario.

Il Vecchio Balordo non prova a gestire ma spinge sull'acceleratore, interrompendo nel finale di gara la striscia di cinque risultati utili consecutivi degli estensi. Squadra mai arrendevole quella di Venturato, lanciata a cercare il pareggio fin quasi alla fine, quando il pressing di Coda, rimasto ad attendere l'errore della difesa avversaria, riesce a servire al secondo tentativo Gudmundsson che è glaciale davanti ad Alfonso siglando il definitivo 2-0.

Le belle notizie non arrivano solo dal “Mazza” però. La classifica torna ad avvicinare il Grifone alla testa che dista un solo punto dal terzetto composto da Reggina, Brescia e Bari.