Genoa, trappola estense: con la Spal "vietato sbagliare atteggiamento fin da subito"

"Un test assolutamente speciale sotto tutti gli aspetti. Una di quelle sfide che ognuno di noi ha voglia di giocare". Forse con un po' di eccessiva cautela, che potrebbe sembrare un voler mettere le mani avanti, basta leggere queste poche parole del tecnico della Spal, Venturato, per cogliere l'aria che tirerà in quel di Ferrara dove il Genoa torna in campo dopo la sosta nazionali (ore 14, arbitro Colombo di Como).

L'ennesimo cioccolatino avvelenato lanciato da un tecnico avversario alla vigilia di una sfida al Vecchio Balordo non arriva però sulla tavola di un Blessin impreparato. "Servirà non farli entrare in partita da subito" è l'ammonimento che arriva dalla conferenza stampa del mister tedesco che in questi quindici giorni non solo ha avuto il tempo di studiare gli estensi e coglierne la pericolosità tra le mura amiche (chiedere al Cagliari per esempio).

Tra Pegli e Montecarlo, in casa rossoblù prove di cambiamenti tattici sul solco di quanto visto col Modena nell'ultima uscita del Ferraris, con possibile sempre maggiore spazio agli ultimi arrivati dal mercato: fuori ancora Ekuban e out anche Badelj non al meglio, minuti in vista dall'inizio per Strootman in mezzo e per Aramu in avanti a supporto, insieme al rientrante dalla squalifica (ridotta) Gudmundsson e probabilmente a uno tra Portanova e Jagiello. Senza contare come la sosta abbia riportato in Liguria un Puscas in grande spolvero con la Romania, per la quale ha messo a segno una doppietta. La tentazione di sfruttare al massimo il parco offensivo c'è inserendo anche Yalcin, per questo dietro lecito aspettarsi qualche ritocco rispetto al solito in particolare con l'inserimento di Ilsanker affianco a Vogliacco (entrambi a segno nell'amichevole contro il Monaco vinta 3-2) e con Sabelli a destra.