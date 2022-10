Orco Feglino, sbandano con lo scooter e volano lungo una scarpata verso il fiume: brutto incidente per due giovani

Paura nella serata appena di ieri, sabato 1 ottobre, a Orco Feglino quando, intorno alle 23.30 circa, due giovanissimi sono stati vittime di un brutto incidente mentre viaggiavano in sella al loro scooter in via Bricco, strada secondaria che attraversa il paese costeggiando un rio per dirigersi verso il frantoio del paese.

Protagonisti di una rovinosa caduta, che poteva avere risvolti ben peggiori e per la quale si sta cercando di stabilirne dinamica e cause, due giovanissimi. Alla guida si trovava un ragazzo che all'improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo per compiere un volo di circa 6 metri lungo la scarpata a valle e atterrando quindi sul greto del corso d'acqua, fortunatamente quasi in secca.

La ragazzina che invece si trovava al posto del passeggero è invece riuscita a non precipitare tenendosi a degli arbusti sulla scarpata e fermandosi quindi poco sotto al livello della strada.

Malgrado la disavventura, i due ragazzini non erano soli: a lanciare l'allarme sono stati gli amici che si trovavano in loro compagnia e i quali hanno potuto poi guidare la macchina dei soccorsi fino al luogo del sinistro, in una zona non molto frequentata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale, due ambulanze della Croce Bianca e della Croce Verde finalesi con l'automedica Sierra 4, insieme a una pattuglia dei carabinieri per le consuete rilevazioni di rito.

Per il recupero del ragazzo è stato necessario parecchio tempo visto il luogo dov'era atterrato e le sue condizioni. Durante la caduta e il successivo volo lungo il crinale ha riportato con vari traumi e alcune sospette fratture agli arti inferiori e superiori. Trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, non è in pericolo di vita.