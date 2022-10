Primo week end di ottobre all'insegna della coda sull'A10: fino a 10km tra Albenga e Pietra

Primo fine settimana di ottobre all'insegna delle numerose presenze quello registratosi nella Riviera di Ponente, grazie anche al doppio spettacolo offerto ieri tra Alassio e Laigueglia e poi oggi tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare dalle Frecce Tricolore.

A testimoniare come il clima ancora mite e piacevole, oltre alle esibizioni della Pattuglia Acrobatica, abbiamo attirato verso le nostre coste numerosi turisti anche le spiacevoli code del rientro.

Nel pomeriggio sono arrivati a essere anche 10 i chilometri d'incolonnamento tra Albenga e Pietra Ligure, in direzione Italia, a causa di un cantiere presente tra Finale e Feglino.

La situazione è via via migliorata. Tuttavia anche intorno alle 19 Autofiori, ente gestore della tratta, segnalava disagi nella medesima tratta, l'unica interessata in questa domenica da rallentamenti nella nostra provincia mentre tutto è scorso liscio sulla restante tratta di A10 e sulla A6.