Dalla notte di Wembley ai fumogeni di piazza San Michele: Davide e Valentina ora sposi. Con auguri speciali (FOTO e VIDEO)

Le aveva chiesto la mano tra sventolio delle bandiere tricolori e i caroselli per la vittoria italiana agli Europei di calcio.

Una proposta di matrimonio singolare quella di Davide a Valentina, arrivata la notte dell'11 luglio 2021 ad Albenga, in un momento speciale sul lungomare ingauno (immortalato da un video) accolto da un boato di certo non minore rispetto a quelli per i gol degli azzurri.

Ieri, sabato 1 ottobre 2022, si sono celebrate le nozze proprio nella città delle torri. Una giornata di festa con tanto di tifo da stadio e un augurio speciale arrivato direttamente dal capitano della nazionale campione d'Europa: Giorgio Chiellini.

Un matrimonio quindi a forti tinte azzurre, nato in una notte di festa e idealmente suggellato dal capitano del trionfo di Wembley.

Davide e Valentina, tanti auguri!