Vacanze savonesi per l'attore americano William H. Macy, tra cucina ligure e sport

Un gruppo di "Svalvolati on the road" si aggira da qualche giorno per le strade del savonese. E non si tratta di svalvolati qualunque: a "guidarli" c'è proprio uno dei protagonisti della celebre pellicola del 2007 diretta da Walt Becker, William H. Macy.

Il celebre attore, regista e produttore americano reso tra i più apprezzati dal grande pubblico per aver recitato sia in grandi produzioni hollywoodiane come "Fargo", "Jurassic Park 3" e "La vera storia di Billy Porter", sia in serie tv quali la celeberrima "E.R. - Medici in prima linea" o "Shameless", che gli è valsa per tre anni la vittoria agli Screen Actors Guild Award come miglior attore in una serie comica, da qualche giorno è stato avvistato per le strade di Savona in compagnia di alcuni amici con le loro moto da cross.

Non solo sport: a coronare il suo fine settimana nel savonese non poteva mancare la buona cucina ligure. Come quella assaporata ieri sera all'Osteria delle Mancine nella Darsena della Città della Torretta, dove si è poi intrattenuto per alcune battute e qualche foto insieme allo staff.