Marketing e programmi fedeltà: i vantaggi sia per gli utenti che per le aziende

È molto probabile che, per tutti i vostri ultimi acquisti, aggiornamenti, lavori, studi, viaggi e chi più ne ha più ne metta vi siate rivolti alla rete. E su questo niente di male, anzi, forse è una delle comodità moderne più utilizzate in questi ultimi tempi.

Si può fare davvero di tutto! Basti pensare al tentare la fortuna tramite i migliori siti scommesse italiani con una licenza AAMS, al non perdersi neanche un aggiornamento dal mondo, all'avere sempre a disposizione una quantità infinita di contenuti video su YouTube e Twitch, a poter lavorare e studiare agilmente dovunque ci si trovi, a poter trovare un lavoro grazie a LinkedIn o ai vari siti di annunci e così via.

Ecco, il lavoro sul web, uno dei punti fondamentali sui quali l'imprenditore digitale e youtuber Marco Montemagno, meglio noto ai più semplicemente come “Monty”, e tanti altri suoi colleghi e guru del marketing forniscono quotidianamente dei contenuti tramite video.

Tra le varie professioni che si sono sviluppate sul web, dal social media manager fino al content creator giusto per fare qualche esempio, possiamo dire che molte si sono contraddistinte come la “naturale evoluzione” di altri mestieri già presenti da anni nel palinsesto lavorativo italiano ed internazionale.

Una su tutti è ovviamente quella del negoziante che oggi è sbarcata in rete grazie agli ideatori di e – commerce, nonché utenti di programmi come Shopify per esempio, che possono vendere in pochi click le loro merci ed i loro servizi in ogni angolo del mondo. I clienti, dal canto loro, potranno poi contare su un negozio virtuale sempre aperto dove poter dare uno sguardo, acquistare, richiedere informazioni e tanto altro ancora senza dover muoversi da casa o dover passare del tempo in coda alle casse.

Va poi aggiunto che c'è anche un altro elemento che si è andato a trasformare negli anni e si tratta del “trattamento di favore”, se così vogliamo chiamarlo, ai clienti più fedeli di un determinato negozio. Prima tramite uno “sconto simpatia” poi con una tessera a punti, tipo quella del supermercato per intenderci, ed oggi con i programmi fedeltà!

Programmi che si ritrovano anche nei brand più grossi ed importanti di oggi, da Nike ad Amazon per dirne una, ma di che cosa si tratta esattamente e quali sono alcuni dei suoi maggiori esempi? Cerchiamo di scoprirlo assieme perciò buona lettura a tutti voi.

Che cos'è un programma di fedeltà?

In sostanza, quando si parla di programma di fedeltà o di programma premio, si intende una strategia di marketing che, come suggerisce il nome stesso, intende premiare per l'appunto tutti i clienti che acquistano con regolarità in un determinato posto e/o da un determinato brand.

Tali programmi sono stati dunque ideati per “coccolare” i clienti e far sì che essi tornino sia perché hanno avuto un buon trattamento che per il fattore premio. In poche parole possiamo dire che ci guadagnano entrambe le parti!

Del resto, se non ci fossero i clienti, non ci sarebbe neanche la vendita perciò le aziende e gli e – commerce devono tenere in considerazione i loro bisogni. Tra questi vi sono la sicurezza, l'essere premiati e l'essere riconosciuti come individui unici e speciali. Di conseguenza i premi dovranno essere “veri”, utili e, soprattutto, personalizzati pena l'allontanamento da parte dei clienti stessi.

I negozianti quindi, dal canto loro, sanno che attirando più clienti in questa maniera aumenteranno i loro introiti, si costruiranno una buona reputazione, avranno una maggiore pubblicità tramite il passaparola ed infine vi sarà un incremento del bacino di utenza proprio per il fatto che i clienti che si sono trovati bene hanno consigliato il brand a dei loro conoscenti e così via.

Qualche esempio di programma fedeltà

Per fare un esempio banale, sottoscrivendo un abbonamento ad Amazon Prime, si hanno vantaggi come più merci scontate oltre che un loro arrivo in anticipo rispetto a chi non ha fatto tale abbonamento.

Sephora, invece, punta molto sul senso di comunità e quindi, con il suo programma fedeltà, fa entrare in collegamento i vari utenti che possono scambiarsi consigli ed opinioni sui vari prodotti fornendo dunque una serie importante di idee ed opportunità di miglioramento.

GEOX, dal canto suo, ha lanciato il programma Benefeet che, a seconda dei passi compiuti dai suoi clienti, li trasformava in punti e dava loro dei livelli (come Urban Walker, Globe Walker, Moon Walker e Star Walker) che poi si sarebbero trasformati in voucher sconti di diversa entità. E poi non dimentichiamo che si è andati ad incentivare una sana abitudine, ovvero quella di camminare.

Un'altra abitudine molto sana, cioè la lettura, è stata poi particolarmente incentivata da Feltrinelli che ha sviluppato un particolare tipo di programma fedeltà tramite carta. I clienti impostavano loro il budget per l'iscrizione e, a seconda dell'entità, ricevevano la CartaPiù o la MultiPiù per avere sconti di benvenuto e sul catalogo oltre che coupon, consegne gratis e bonus regali.

Ovviamente questi erano solo alcuni dei tantissimi esempi che si possono ritrovare sul mercato oggi, basti pensare anche alla semplice tessera punti del supermercato sotto casa, ma sono comunque indice di una maggiore attenzione verso i clienti e le loro necessità da parte delle grandi marche.