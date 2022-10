Spazzolino elettrico o manuale? C’è differenza per la salute del nostro sorriso?

Cari Lettori, lo spazzolino, insieme al filo interdentale, è basilare per la salute di denti e gengive: la rimozione meccanica della placca batterica è infatti essenziale per il nostro sorriso.

Una delle domande che mi vengono frequentemente rivolte dai miei pazienti è: “C’è differenza tra lavarsi i denti con lo spazzolino elettrico o farlo con quello manuale?”

La risposta non è così semplice: potenzialmente entrambe gli strumenti ci possono consentire una efficace igiene orale domiciliare, ma non tutte le persone sono in grado di ottenerla; sono necessarie alcune condizioni:

· Occorre che qualcuno, a sua volta capace, ci insegni come si fa (non ci crederete ma io ho imparato a lavarmi correttamente i denti dopo oltre 10 anni che facevo il dentista, durante un corso biennale di parodontologia tenuto da professori svedesi…)

· Bisogna che siamo motivati a farlo e che rimaniamo concentrati su ciò che stiamo facendo (anche se ci sembra di ripetere ogni giorno gli stessi movimenti).

La prima condizione dipende da quale studio dentistico frequentate: bisogna che il dentista o l’igienista dentale che vi fanno la “pulizia dei denti” diano la giusta importanza alla “motivazione” (cioè a spiegarvi come e perché tenere in ordine i vostri denti…).

La seconda dipende dalla vostra buona volontà e dalla vostra costanza.

Dovete sapere che, nel mio studio, ogni volta che si fa una seduta di igiene professionale (cioè la cosiddetta “pulizia dei denti”), alla fine vengono dati al paziente spazzolini (sia manuale che elettrico) e filo interdentale per “ripassare” insieme quale sia il loro corretto utilizzo; ebbene, sappiate che solo una minima percentuale di persone, pur opportunamente istruita, riesce a pulire i denti in maniera adeguata con lo spazzolino manuale (e sono ancora di meno coloro che riescono a farlo correttamente ogni giorno); inoltre quasi tutti, la seduta successiva, avranno inserito nella propria routine qualche piccolo (o grande) errore.

Lo spazzolino elettrico ha due grandi vantaggi:

1. esegue da solo il corretto movimento (purché venga opportunamente guidato)

2. ha un timer interno che segnala quando è passato il tempo sufficiente per ottenere una adeguata rimozione della placca (il che ci aiuta ad essere costanti).

Quindi, anche se potenzialmente è possibile spazzolarsi i denti al meglio anche con lo spazzolino manuale, ai miei pazienti io consiglio, per avere risultati costanti, di utilizzare lo spazzolino elettrico: è un piccolo investimento che si ripaga molto velocemente in cure risparmiate…

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova