Loano, il Moto Club si fa in due: presentata la sezione "rosa" delle "Ladies Domina MC"

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 1 ottobre, presso la sede di RB Corse a Loano, la prima edizione di "Autunno On The Road", organizzato dal Motoclub Domina con il patrocinio del Comune di Loano e di FMI ( Federazione Motociclista Italiana).

Durante l'appuntamento, nato per promuovere il territorio e le attività del motoclub per la stagione 2022/2023, è stato presentato dalle referenti Valeria Mercaldi ed Erika Leali il "Ladies Domina Motoclub", settore che ha come obiettivo quello di avvicinare più ragazze al mondo delle due ruote.

Lo sviluppo del mototurismo ad ampio raggio e la sua organizzazione è stato affidato ad Andrea Calcagno.

La giornata è stata anche caratterizzata dall'investitura del nuovo segretario Roberto Zendroni che entra al posto di Marco Frione, dimissionario.

"Siamo molto contenti di come questi nuovi impegni e innesti siano stati pensati dai soci del nostro Motoclub. La condivisione e l'aggregazione sono caratteristiche del sano motociclismo"

affermano dal Motoclub Domina