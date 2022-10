Samp, se ci sei batti un colpo. Con il Monza vietato sbagliare ancora: "Vincere è una necessità"

La telenovela legata alla cessione unita ad una classifica disastrosa: non ci potrebbe essere scenario peggiore per la Sampdoria alla vigilia della gara delicatissima contro il Monza di quest'oggi (ore 15.00, arbitro Ayroldi di Molfetta).

Contro i brianzoli dell'ex genoano Palladino, rilanciati dallo storico successo contro la Juventus, i blucerchiati sono chiamati a dare una risposta concreta in un momento in cui tutto sembra davvero andare per il verso sbagliato: "Vincere è una necessità - le parole della vigilia firmate dal tecnico Marco Giampaolo, la cui panchina è a rischio - Bisogna profondere qualsiasi risorsa, fisica, mentale e caratteriale. Devi fare più di qualcosa per vincere".

Per conquistare i primi tre punti della stagione, il tecnico di Giulianova punta su Gabbiadini (reduce dalla Nazionale) pur non lasciando trapelare nulla su quello che sarà lo schieramento odierno dei suoi. La sensazione è che si possa vedere una squadra a trazione anteriore, con Caputo e Gabbiadini in avanti supportati da Sabiri. In mezzo al campo dovrebbero giocare Rincon, Villar e Djuricic. Con Audero in porta, la linea difensiva dovrebbe essere invece formata da Bereszyński, Ferrari, Colley e Augello.

A invocare una svolta in questa fin qui difficile stagione ci hanno pensato anche i supporter doriani: "Adesso basta. Vincete", parole inequivocabili affidate ad uno striscione appeso nei pressi del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco.