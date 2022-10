Sampdoria, game over per Marco Giampaolo: esonerato l'allenatore abruzzese

L'umore di Marco Lanna, inquadrato in tribuna scuro in volto durante la partita, era un chiaro presagio che qualcosa sarebbe cambiato. Ora è arrivata l'ufficialità: Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Sampdoria.

A costare cara al tecnico abruzzese, tornato a Genova sponda blucerchiata la scorsa stagione a campionato in corso per subentrare al conterraneo D'Aversa, la sconfitta interna col Monza che ha lasciato la squadra ultima in classifica con 2 soli punti conquistati in 8 uscite.

Ad annunciarlo ufficialmente ai microfoni di Sky Sport è stato il vicepresidente Romei a margine della sfida: "Mi dispiace per la situazione in cui siamo e per Giampaolo, di cui conosco la professionalità e dedizione. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e non dobbiamo avere alibi, sapevamo che era una partita importante anche per capire l’atteggiamento della squadra. Il calcio è questo, la responsabilità è di tutti, ma è l’allenatore quello che paga".

Ora resta da capire chi sarà il sostituto: tra le alternative più accreditate sembrano esserci due ritorni, quello di Roberto D'Aversa (ancora sotto contratto fino al 2023 e "fedelissimo" del direttore Faggiano) o quello di Claudio Ranieri, che aveva lasciato la Lanterna alla fine di due stagioni or sono in disaccordo coi programmi dell'allora società.