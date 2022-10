Accensione anticipata del riscaldamento, il sindaco di Calizzano firma l'ordinanza

In considerazione dell'abbassamento delle temperature in particolare nelle ore notturne e nella prima mattinata, il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri ha firmato l'ordinanza per l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento dalla giornata odierna, lunedì 3 ottobre.

La raccomandazione - si legge nel provvedimento - è di contenere il più possibile i consumi nello stretto necessario e comunque, sempre nel limite massimo di 14 ore giornaliere mantenendo la temperatura ambiente entro il limite massimo di 20° C.