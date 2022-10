Bergeggi, la scuola primaria aderisce all'iniziativa "Puliamo il Mondo"

Anche quest’anno, a cavallo tra settembre e ottobre, si svolge in tutta la penisola “Puliamo il Mondo”, edizione italiana di Clean up the World grazie all’impegno di Legambiente. Una grande iniziativa di cura e pulizia, allo stesso tempo concreta e simbolica, per chiedere e avere città più pulite e vivibili.

L'edizione 2022 è intitolata “per un clima di pace” per sottolineare l’importanza delle comunità fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di pregiudizio, violenza, odio e discriminazione.

Queste giornate di volontariato ambientale rappresentano un'utile occasione per sensibilizzare i giovani cittadini e far vivere loro un'esperienza diretta, da protagonisti, per la conservazione e la valorizzazione del bene comune per eccellenza, l'ambiente, per praticare rispetto, impegno, responsabilità, appartenenza alla propria comunità.

Il comune di Bergeggi e l’AMP Isola di Bergeggi hanno aderito alla manifestazione, promuovendo la partecipazione della scuola primaria del medesimo comune a un incontro tenutosi venerdì 30 settembre con le classi quarte e quinte per affrontare nel dettaglio il problema dei rifiuti e partecipare ad un laboratorio di riciclo creativo. L’occasione è stata preziosa per discutere altresì dei cambiamenti climatici e su piccole accortezze che tutti quanti possono adottare per essere più responsabili nei confronti dell’ambiente.

A seguito delle condizioni meteo incerte della settimana, i ragazzi verranno successivamente coinvolti in attività di scoperta, gioco e pulizia del litorale costiero del comune. Le attività sono coordinate dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con la partecipazione di SAT.