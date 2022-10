Cantiere di Legino, domani, 4 ottobre riaprirà dopo mesi di attesa via Bove

Riaprirà domani pomeriggio, 4 ottobre, via Bove a Savona.

Potranno così tirare un sospiro di sollievo gli abitanti e i commercianti del quartiere di Legino che in questi mesi hanno dovuto far fronte al cantiere per gli interventi di mitigazione idraulica del rio Molinero.

Dalle 14.00 subito dopo l'uscita dalle scuole nella via inizieranno i lavori di posa della segnaletica verticale e di esecuzione di quella verticale e terminate le operazioni la strada verrà riaperta al traffico in modo da non intralciare l'uscita delle classi del tempo pieno.

Le auto parcheggiato lungo il tratto di via Bove compreso tra via Buonarroti e via Cuneo (oggi strada senza sbocco) dovranno essere spostate, come specificato dal comune già la settimana scorsa, quanto, dopo l'apertura della via leginese, saranno di ingombro alla circolazione in direzione levante (da via Cuneo verso Via Buonarroti) oltre a impedire il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il cantiere poi ripartirà sotto via Bonini, nel tratto di via Stalingrado e di fianco allo stadio Bacigalupo.

"Ci sono ancora tre tratti fondamentalmente, poi non finisce lì c'è anche il pezzo sotto la ferrovia che hanno promesso di fare loro - aveva spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - infine l'ultimo tratto nell'area dei cantieri Solimano per il quale è previsto nell'ambito di sistemazione della zona del privato l'obbligo di effettuare l'operazione idraulica. Nel giro di due o tre anni potrebbero concludersi i lavori".

Gli interventi si erano prolungati più a lungo del previsto tra le proteste degli esercenti e dei residenti che avevano puntato il dito tra gennaio e febbraio e successivamente poi a giugno e luglio.